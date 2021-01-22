駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統就職典禮，行政院長蘇貞昌力挺，表示蕭美琴用一張照片就把一些酸言酸語、假訊息、見不得台灣好的話語打回去。(本報資料照/駐美代表處提供)

我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登就職典禮，被藍營懷疑，懷疑蕭美琴未獲邀請，甚至提案要求凍結在美的交際費用30％。行政院長蘇貞昌對此表示，蕭美琴用一張照片就把這些酸言酸語、假訊息、見不得台灣好的話語打回去。不過卻仍有網友看到照片不禁提出3個疑點：1.怎麼只亮獨照？2.蕭美琴天冷穿這樣很神勇；3.確定不是P圖嗎？

國民黨立委馬文君20日在臉書質疑蕭美琴並未獲邀，酸台灣想參加拜登就職典禮「門都沒有」。而國民黨團在協商中央政府總預算時也提案指出，蕭美琴日前公開宣布美國將出售智慧型水雷給我國防部，但海軍參謀長表示，目前為止，美方並未說要提供這項裝備，蕭美琴顯然是公然釋放假新聞，傷害台美互信基礎，建議凍結蕭美琴交際費30％。

蘇貞昌對此指出，蕭美琴獲拜登總統副總統委員會正式的邀請，打破40幾年來台灣一直努力而沒有辦法做到的事。還說蕭美琴用一張照片就把這些酸言酸語和假訊息、見不得台灣好的話語打回去。

有網友針對蘇貞昌的說法提出3個疑點：1.怎麼只亮獨照？她的周邊都沒有人願意和她合照嗎？2.當天是攝氏5度C，非常冷的天氣，蕭女士穿這樣，真的是很神勇；3.確定不是P圖嗎？現在真的不是有圖有真相的時代，到處都有合成圖片高手。

也有網友認為，「如此光榮的時刻，為何在牆外孤獨憂愁的獨照？」、「這是張合成照片？還是事後照片？沒看到其他大使和使節團員？」、「一張照片就讓真相曝光，民進黨臉都腫了。」、「邀請函已經和假博士的升等資料同列為國家機密啦！」、「怎麼離貴賓台那麼遠？而且還在草坪的石圍下，真的進了會場了嗎？」

(中時新聞網)