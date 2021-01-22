恆大(1325)因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，公布109年11月營收2.94億元，年增425％；自結稅前淨利1.9億元，年增2275％；本期淨利1.52億元，年增2433.33％；EPS 1.77元。

恆大109年因疫情帶動銷售，營運表現亮眼，全年營收40.5億元，創歷史新高，年增425％；前三季稅後純益14.24億元，較去年同期大增近50倍，EPS達16.7元。法人推估，109年全年EPS有機會上看20~25元。

恆大主要產品包括紡結與複合不織布、熔噴不織布、貼合布及後處理布與口罩等。目前口罩產線31條，日產量約200～300萬片。

109年11月來受到政府徵收口罩政策改變影響，口罩產能利用率下滑。不過，在國內新增本土案例、變種病毒入侵下，今年1月政府口罩徵收量較去年12月增加逾3成，有助提升口罩產能利用率，拉升營收表現。

為強化營運利基，恆大積極開發口罩、熔噴不織布海外銷售市場；目前已經取得歐盟CE認證，美國則取得短期QKR認證，將持續擴展外銷。

此外，恆大還陸續購置高階過濾材(HEPA)機器設備，推出空氣清淨相關濾材應用之新產品－高階過濾材(HEPA)，已送交客戶認證，計畫於第一季量產出貨。因屬於高階產品，毛利較佳，有助推升獲利成長。

(工商 )