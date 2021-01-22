近期演出多部軍人角色的藝人趙正平，戲外也是出生軍事家庭，他接受《中時新聞網》專訪表示，當初會走幕後算是被半哄半騙，他坦言，以前做助理雖然很苦，但其實做的滿有成就感，對此趙哥說道，從幕後轉幕前當藝人，也是無心插柳柳成蔭。

出生威嚴軍事家庭 趙正平憶人生演藝路

趙正平表示，從小父執輩爺爺爸爸都是軍人，同時也都是在眷村裡成長，大家對於軍人都有著既定印象，簡單來講就是非常嚴肅，但趙哥卻說：「父親對我蠻好的，因爲他當兵時期都外派到很遠的地方，一年跟我們見不到兩次面，每次見面都只有短短十天假期可相處，所以爸爸都會滿足我跟弟弟的要求」。

趙正平與弟弟和媽媽。（圖/趙正平提供）

趙正平與父親。（圖/趙正平提供）

除此之外只要有探親假，全家人都會一起去探望爸爸，趙正平坦言，當時爸爸一個人坐在營部辦公室時，覺得他非常帥氣也很棒，因為每個阿兵哥看到父親都會向他敬禮，所以現在接到軍警角色，都會以父親為標準慢慢揣摩。

藝人趙正平小時後。（圖/趙正平提供）

此外趙哥也說道，小時候常被父母打，原因都是自己不愛讀書加上成績太差，趙正平笑說，媽媽以前還會拿標會的錢請數學家教，沒想到怎麼教都教不會，所以教了一年就打算不再花冤枉錢了。

(中時新聞網)