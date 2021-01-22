群益基金經理人炒股，勞動基金案翻版，檢調搜索約談。（本報資料照片）

群益投信基金經理人黃常恩，涉嫌利用人頭戶林彥合的3個帳戶，買進華泰等3檔股票，再透過由他管理的「創新科技基金」，把基金投資人的血汗錢，拿去拉抬他買進的3檔股價從中套利，統一證利營業員張志豪並洩漏相關單位調閱人頭帳戶公文給涉案人，台北地檢署22日指揮新北市調處兵分12路搜索黃、林等人住處，並約談黃、林、張等7名被告到案，晚間移送北檢複訊。

黃常恩及林彥合在2019年11月間曾被搜索約談，複訊後依違反《證券投資信託及顧問法》分別諭令黃常恩300萬元交保、林彥合200萬元交保，均限制出境及出海。

檢調發現，黃常恩負責管理群益投信旗下的「創新科技基金」，但他在2018年9月至11月間，先利用人頭戶林彥合名下的3個證券帳戶，陸續買進華泰等3檔股票各300張，共計900，套利近1600萬元，並造成基金虧損2200餘萬元。

檢調擴大偵辦後發現，黃常恩在2018年還利用林彥合及其他人頭戶事先買進原相等3檔股票，再用基金大筆下單拉高股價後出貨，從利獲利240餘萬元，涉犯證券投資信託及顧問法特別背信罪。

此外，黃、林等人從2018年4月到2019年8月，大筆買進元太等5檔股票，基金再進場拉抬後出貨，不法獲利1.9億元，但是，群益基金也有獲利，因此黃等人違反《證券交易法》操縱股價罪。

統一證券營業員張志豪在相關單位察覺黃、林等人相關人頭帳戶交易異常，發出公文調閱人頭帳戶交易資料，竟然將公文外洩給黃常恩等人，涉犯《刑法》洩密罪。

(中時 )