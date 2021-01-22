駐美代表蕭美琴在拜登就職典禮現場拍照，其與背景的相關位置以及服裝姿態，都顯示與網上流傳CNBC轉播截圖所標示是同一人。（圖／駐美代表處提供）

駐美代表蕭美琴以何種方式參加美國總統拜登就職典禮引爆爭議，不過臉書上有人貼出一張美國CNBC電視現場轉播的截圖，圖中明顯標出蕭美琴在現場所站的位置，很清楚地看出蕭美琴正在現場拍照，其衣著樣式顏色與場景相關位置與蕭美琴公布的照片非常一致。這張CNBC截圖顯示出蕭美琴所在位置與拜登就職典禮的全部場景，而這張照片正可以解釋蕭代表受邀參加典禮的真實狀況。

對於台灣駐美代表蕭美琴受邀參加拜登就職典一事，藍營質疑並非以台灣駐美代表身份受邀參加，也沒有邀請函，而是以一般觀禮民眾的身份持票進入會場，才會到最後一刻才發布參加典禮的消息，而且拿不出邀請函。對外發布的以台灣駐美代表身份受邀觀禮，有隱瞞事實、自我膨風之嫌。

民進黨國際部主任羅致政則辯稱，蕭美琴獲邀代表我政府出席拜登就職典禮，是1979以來我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，是重大突破。對於外界質疑，蕭美琴上禮拜就收到邀請函，為何要等到最後一天才公布？羅致政無奈表示，因為害怕如果台灣提早透露，可能遭到大陸方面的反彈。

Honored to represent the people and government of Taiwan here at the inauguration of President Biden and Vice President Harris. pic.twitter.com/KSatj8vIln — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) January 20, 2021

蕭美琴在艱難外交處境下參加拜登就職典禮，必須突破許多困難，但民進黨與綠媒把牛皮吹得太大，反而害了蕭美琴。（圖／網路）

但網友也貼出往年美國總統就職典禮邀請函打臉，狂酸「到底是想騙誰？」戰略專家張競也在臉書發文表示，他的朋友是民主黨金主，兩周前就接到線上參加就職典禮的邀請請帖。張競更附上邀請卡照片，還必須掃描QR code獲知相關資訊才能上線。他懷疑綠營謊報軍情，誇大蕭美琴參加就職典禮的事實。

不過從臉書傳出一張從美國CNBC電視轉播的遠鏡頭截圖，照片中明顯標出蕭美琴在現場所站的位置，很清楚地看出被標出的人正在現場背對著國會大廈像是在拍照，其衣著樣式顏色、站立姿態以及場景相關位置都與蕭美琴公布的照片非常一致，而且現場只有一人穿著淺白色上衣，幾乎可以斷定是蕭美琴。從CNBC畫面截圖中可以很明顯看出蕭美琴與拜登就職典禮距離，以及蕭美琴在典禮現場拍照時站在圍牆外的位置。至於這樣的位置是何種參加身份，從照片中另一邊有個趴在圍牆上的人與現場草地上零落的坐位就能理解，外界也能對相關爭議有個更清晰而完整的印象。

臉書上有大量網友對此圖熱烈回應，網友稱，「如果是買黃牛票進去的應該有掛識別牌（但沒看到）。就怕是拜託有拿到票的叔叔、伯伯或表哥帶她一起進去的（一票可攜一伴）資格才糗。」「看起來像是買黃牛票」、「人家只是買外野票」、「這是萊豬換來的嗎？」、「因為萊豬才給你這位置」。

(中時新聞網)