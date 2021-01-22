000多位銀髮癌友，受高頻率回診及長途就醫的煎熬。（圖／台灣癌症基金會提供）

公益大使林予晞與偏鄉地區長輩接觸後體會到，距離常讓他們不得不放棄癌症的治療。（圖／翻攝自台灣癌症基金會《銀髮偏鄉 就醫無礙》影片）

居住山區的葉爺爺，為治療食道癌，每天回診放療、每2周住院化療，有時搭鄰居的便車下山，但通常要自行搭1天僅2班車的客運，由於沿路都是山路，經常沒位置坐，一趟須站2小時才抵達，若下大雨又得擔心落石、坍方。長期翻山越嶺、舟車勞頓，爺爺心力交瘁地說「有時候好累都想說不要去了」。

公益大使林予晞從市區開車1個多小時到葉爺爺的家，親自接他到醫院，一路上聽著葉爺爺言談中的無奈，讓她深刻體會，台灣不大，但很多地方離醫院很遠，尤其罹癌的長輩們，距離常讓他們不得不放棄回診、追蹤及治療。

根據107年醫療統計年報，癌症病人平均門診次數最高，尤其正在接受化學治療或放射線治療的癌友，需每周甚至每天往返醫院。台灣癌症基金會曾針對北中南東四大地區進行調查，高達73％的病友認為居住地若沒有便利的交通工具，就會降低治療意願，尤其大南部、東部，近7成癌友(南部67％、東部66％)曾想過中斷治療，高出北部與中部20％及32％甚多。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌症需要高頻率穩定回診治療的，但偏鄉地區普遍常見「三高」現象，銀髮癌友比例高、就醫往返時間成本高、獨自就醫比例高。葉爺爺是偏鄉地區的銀髮癌友日常的寫照，他們就醫的一哩路，比你我想的還遠，穩定治療成了奢求。

蔡麗娟表示，癌症若在確診3個月內及時治療，1年內死亡率為18％，未接受正規治療，1年內死亡率將成長3倍達55％。富邦人壽2017年起攜手台灣癌症基金會推出「銀髮偏鄉 就醫無礙」交通補助專案。針對居住於大南部、宜花東等偏鄉地區60歲以上正在治療的弱勢癌友，住家距離醫療院所10公里以上，且每月至少回診1次，給予每名8000元交通補助，幫助他們穩定治療，邁向康復之路。

為不讓交通困境壓垮銀髮癌友，富邦人壽與台灣癌症基金會鼓勵大家響應小額捐款，用愛心讓他們的康復「醫」哩路不再遙遠。

(中時 )