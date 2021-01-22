大陸男歌手華晨宇和女歌手張碧晨從2018年就傳出緋聞，但兩人從未公開認愛，日前在各大論壇傳出影射兩人疑似隱婚生子的消息，連華晨宇的堂哥都跳出來闢謠；但華晨宇今（22）日主動認了有孩子一事，張碧晨也發文表示和華晨宇的一段情，並瞞著他生下一個女兒。

張碧晨和華晨宇分別在微博發文，證實生小孩傳聞外，也解釋整件事情的來龍去脈；張碧晨文中認了2018年時和華晨宇交往，但同年秋天他發現自己懷孕，一切都來得太突然，不在她人生規劃裡，不過在想了很久決定生下孩子，同時卻不打算讓華晨宇知道，選擇分手離開。

儘管她離開華晨宇後，對方用了所有方式想辦法聯繫她，但她卻躲著華晨宇，她甚至在華晨宇不知情的狀況下，獨自扛過整個孕期，且生下寶貝女兒，升格成一名新手媽媽；不過，隨著時間過去，她認為自己剝奪了孩子擁爸爸的權力，也剝奪華晨宇面對自己孩子的權力，所以決定告知他，他們有一個孩子的事實。

張碧晨表示，華晨宇得知有小孩後，第一時間就認為要給小孩一個完整的戶口，並覺得對自己很抱歉，因為沒有陪她度過懷孕的時期，讓她獨自忍受那些痛；最後兩人決定為了女兒，重新磨合，共同撫養女兒，更向粉絲們道歉，「很抱歉這件事隱瞞了這麼久，一切的隱瞞更多的是為了保護這個孩子，想讓她在平靜快樂的環境裡茁壯長大」。

華晨宇在2013年以《快樂男聲》總冠軍身分出道，張碧晨則是在2014年回大陸參加《中國好聲音3》，最後更獲得年度總冠軍；2018年兩人爆出熱戀消息，有眼尖網友注意到他們有各種情侶信物，儘管女方公司發聲明否認，但外界仍認為兩人偷偷談戀愛。

(中時新聞網)