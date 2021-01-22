從史觀地理論，台灣本該和東南亞市場站在同一線，由民間產學研界一起攜手成立的「東南亞影響力聯盟」（Southeast-Asia Impact Alliance, SIA），要讓東南亞與台灣彼此的重要性，成為事實！投資銀行家藍濤亞洲總裁黃齊元強調，RCEP通過以後，全世界正掀起進一步投資東南亞的熱潮，把東協當作「未來市場」來經營，不要把東南亞只當成「供應鏈」的一環，更是「價值鏈」不可或缺的一部分。

過去半年多來，黃齊元來號召產官學研金界、台商以及各地華商，22日正式成立「東南亞影響力聯盟」（Southeast-Asia Impact Alliance, SIA），整合眾多東南亞著名台商及華商的資源，提供給台灣中小企業、機械傳產業海外佈局的管道，同時成立的「東南亞影響力大學」（Southeast-Asia Impact University, SIU），則由學研界共同規劃人才培育課程、數位教學平台，為東南亞台商員工設計在職進修，進而打造台商前進東南亞的生態系統與平台。

黃齊元表示，這樣的架構是完全以市場為準的結盟，要為台商在東南亞賺大錢。在落實方法上，廠商前往海外發展不僅不該再像以前單打獨鬥，現在更應多多善用平台化和數位化，順著目前的疫情隔離，大量進行數位經濟典範轉移及生態系統，進行東南亞的市場建構與布局。

東南亞影響力大學（SIU）校長一職，禮聘中信金融管理學院教授陳錦稷擔任，副校長則由前NCC主委詹婷怡、銀行家王伯鑫及台灣經濟研究院九所所長譚謹瑜共同擔任。陳錦稷表示，東南亞市場廣大，共有6.5億人口，每一個國家的政治、經濟和文化都不相同，對台商是很大的挑戰，將來SIU將開一系列的東南亞相關課程提供給企業主管、或是以數位課程提供給東南亞台商進行人才培育，首先推出的課程是越南，重量級講者包括前駐越南大使黃志鵬以及越南駐台代表阮英勇等。

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