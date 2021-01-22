台產新聞稿。(圖/台產提供)

台灣產物保險日前推出有防疫保單，因不看職業、不分年齡、不問體況，年繳保費500元，不必確診，只要收到疾管署「隔離通知書」被匡列在內，就可以理賠10萬元，搭上近期部桃疫情爆發後爆紅。然而，金管會保險局示警，要民眾注意保單內容，且不要故意觸發獲保條件，台產熱銷也引發注意，台產緊急在22日宣布，下周一下午5點停售該保單。

台灣產險表示，為兼顧服務品質、保障所有保戶之權益及本公司風險胃納量，將於110年1月25日(星期一)下午5:00起，停止「法定傳染病防疫費用保險」商品之受理。

台產說，停售的原因有二：

一、本防疫保險商品近日因疫情關係受到全國民眾關注，目前湧入之案件數量遠超過該公司行政作業之負荷量，儘管該公司已緊急調派所有可調動人力支援紓解業務，仍不免影響其他保戶之承保作業及理賠報案、保單異動申請等之處理效率。

二、依近日該商品之銷售情形，該公司預估即將達到台產公司所設定之風險累積額度。

台產說，為落實該公司風險管理政策，維持公司經營安全穩定，故決定於110年1月25日下午5:00起停止受理該防疫保險商品。

(工商 )