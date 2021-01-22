【政新鮮】「避桃令」像政治照妖鏡 羅友志：老百姓自求多福

部立桃園醫院群聚感染持續擴大，國防部及部分藍營縣市都發起「禁桃令」引發恐慌，資深媒體人羅友志接受《中時新聞網》訪問表示，「人飢己飢、唇亡齒寒」，桃園沒必要被標籤化，整個台灣是一個島、一個國家，不應分你我他，認為國防部跳出來開第一槍宣達這樣的訊息，只會造成民眾恐慌，實屬不當。

「防疫如同照妖鏡」，羅友志強調，現在台灣有一個地方出事了，全體國人應該團結一致合作抗疫，呼籲各黨各派的政治人物不應為蹭聲量落井下石，發表這些歧視桃園的說法和做法，如果連這些基本的道德都做不到，那老百姓恐怕只能自求多福，戴好口罩勤洗手，多注意自己的健康狀況，才是預防病毒最好的防護方法。

另外針對洩染疫者足跡陳時中挨批雙標一事，羅友志則指出，最近部桃的疫情對陳時中來是個很重的傷害，從最早他遲遲不願公布染疫醫院名字，到自己不小心說漏嘴卻當沒事，再加上先前周玉蔻透露醫師染疫訊息，指揮中心也沒任何批評作為，都招來許多質疑，讓他不禁直言，「到底你現在是替我們身體健康去設想，還是替你的政治路去設想？你到底心裡面做的是部長，還是民進黨的禁衛軍？」

(中時新聞網)