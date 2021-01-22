司改國是會議重要議題的犯罪保護，法務部經2年多研修，22日公告《犯罪被害人保護法》修正草案，由原先的36條增修到100條，增加了犯罪被害人訴訟進度獲知權、可以向法院聲請「犯罪被害保護令」，犯罪被害人「補償金」，也修正為補助金，草案公告30日，彙集各界意見後陳報行政院核定。

犯保法這次修法幅度很大，增加了「保護服務」專章及「犯罪被害保護令」專章，「保護服務」專章的對象包括因犯罪行為致死亡者的家屬、因犯罪行為致重傷者及其家屬、因犯罪行為致性自主權遭受侵害者、家庭暴力或人口販運犯罪行為未死亡或受重傷的被害人等。

「犯罪被害保護令」專章的對象則是因故意犯罪行為致死亡者的遺屬或受重傷者，得向法院聲請保護令，禁止犯嫌或被告恐嚇、騷擾、接觸、通話，或禁止犯嫌、被告接近被害人住居所，違者最高可判刑3年。

法務部公告30日彙整各界意見後，希望在農曆春節後，立法院新會期中，陳報行政院核定後轉立法院審議。

(中時 )