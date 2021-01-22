國際獅子會300-C1區22日捐贈台中市府兩輛老人文康休閒巡迴車，配備多項專為長輩打造的設施，市長盧秀燕表示，文康車數量已增至10輛，包含液晶電視、卡拉OK伴唱機、DVD播放機、血壓計設備，巡迴公園、廟口廣場等地，猶如行動式社區關懷據點。

盧秀燕指出，市府重視社福措施，自她上任後恢復老人健保補助，已有31萬名長輩受益，今年起長輩持敬老愛心卡搭乘計程車，單趟折抵車資也由50元調高到85元、社區照顧關懷據點已達到430處。

「預算有限、民力無窮」，盧秀燕說，台中市有29區、超過280萬人口，和平區面積就相當於彰化縣一樣大，服務民眾非常廣，國際獅子會300-C1區捐贈2輛老人文康車服務偏鄉長輩，獅子會愛心集結力量寒冬送暖照顧長輩。

盧秀燕表示，台中在《50＋》和《遠見雜誌》城市學「熟齡友善城市大調查」、「最宜居熟齡友善城市」兩項調查中，皆榮獲第一名。今年長青學苑將由893班增加到1000班，服務更多長輩，打造銀髮樂活，高齡友善台中。

國際獅子會300-C1區總監莊長光強調，獅子會長期舉辦急難救助、捐血、捐贈復康巴士等多項公益活動，加上這次捐贈2輛文康車，獅子會已捐贈8輛老人文康車，照顧偏遠地區的長輩，能踏出戶外活動、保持身心愉快。

(中時 )