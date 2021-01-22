台中市城市棒球隊「台中成棒隊」正如火如荼為全國成棒甲組春季聯賽展開練習，市府運動局長李昱叡22日特地代表市長盧秀燕準備水果鳳梨釋迦前往文中十棒球場慰勞球隊，為球隊訓練與參賽打氣，祝福戰績長虹。

李昱叡指出，為提高台中棒球競技實力，市府積極與企業合作推動社會甲組棒球，持續支持球隊辦理組訓、參賽及推廣台中各級棒球，特別感謝台灣人壽及台灣運彩的協助，預祝球隊在今年全國成棒甲組春季聯賽及2021年爆米花棒球聯盟等賽事旗開得勝。

台中成棒隊總教練張家浩表示，新年度感謝運動局持續關心及協助，除了新增設牛棚外，也陸續安排球隊參加市府的公益活動，讓球員打球之餘還可以參與公益；球隊未來一年持續努力推廣棒球運動，3月下旬即將舉辦的春季聯賽及原住民運動會將全力以赴，奪得佳績。

運動局指出，棒球為台中市重點發展運動項目之一，運動局投入相當資源在棒球軟硬體設施設備，積極深耕基層棒球，建構五級棒球培訓機制，同時持續與委員會、學校、協會及各棒球體育運動團體合作辦理包括金龍盃、迷你棒球等賽事，藉此提升台中棒球技術水準，帶動棒球運動風氣。

(中時 )