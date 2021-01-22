跨年以來3波寒流強勢襲台，近期逐漸回暖，但農、水產延遲性災情陸續傳出，桃園市重災農作為食用番茄，葉片黃化、落果情形不斷，水產則以埤塘養殖最慘，數十萬隻的台灣鯛（吳郭魚）成群翻肚，漁民只能無奈認賠，市府農業局現正統計各地災損，報請農委會申請補助。

桃園養殖漁業發展協會理事長胡榕展表示，桃園圳埤塘有260多口、石門圳則為400多口，多養殖台灣鯛、烏鰡及大頭鰱等魚種，其中不耐寒的台灣鯛在寒流過境時，早已在池底奄奄一息，待天氣回暖才逐漸浮上水面，粗估有20、30萬隻魚窒息而死，漁民雖想提前捕撈止損，但受限於今年休耕，池水水位較往年還高，增加捕撈困難，讓漁民損失慘重。

農業局指出，現已請農田水利署管理處與環保局先行協助死魚捕撈，避免水源汙染。補助部分，農田水利署副署長陳衍源表示，透過管理處合法供水的私人埤塘，可依法申請停灌補償；至於管理處所轄的埤塘，由於承租人只有魚界的採捕權，僅能向管理處申請租金減免。

除養殖漁業外，根據農業局統計，桃園市中壢、大園及八德區共計有0.88餘公頃的食用番茄受到寒害影響，出現葉片黃化萎凋、枝蔓受損、落花及落果等狀況，經會同農糧署北區分署及桃園區農業改良場勘災後，確認番茄災情達救助門檻，18日函請農糧署以每公頃5萬元的行情發放補助，實際金額還須後續核定。

至於復興區日前降雪是否造成災損，農業局則說，因5月桃目前正值開花期，災情無法判定，約莫3月上旬再辦理災損鑑定，茶樹則待茶芽冒出，觀察葉片是否有褐變等受損，才會啟動查報機制。

(中時 )