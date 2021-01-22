桃園市「710大溪—永寧捷運站」快捷公車，路線連接大溪與台北捷運永寧站，平日乘載上下班人潮，假日則接駁大批前往老街的遊客，由於搭乘人潮眾多，尖峰時間時常宣告滿載，讓民眾氣得跳腳，經民代、市府交通局協調，客運業者未來將添購2台大巴，春節前還會加開4到6個班次，紓解載客壓力。

710公車自2017年2月通車，沿線行經大溪老街、埔頂重劃區仁善站及新北市土城區的捷運永寧站，車型為27人坐的低地板電動巴士，開辦至今搭車人潮眾多。其中仁善站位於大溪埔頂地區中心，但公車自老城區發車經崎頂後，坐位幾乎全滿，導致排隊人龍遲遲無法消化，民怨四起。

「時常是一位難求啊！」蕭姓民眾感嘆，大溪人口逐漸成長，上班族好不容易有直達台北的公車可坐，卻屢屢上不了車，即便等到下一班來結果亦然，更遑論例假日帶來的遊客人潮。市議員陳治文接獲陳情，便與市府交通局聯繫，協調加開班次、添購大型車輛的可能性，試圖改善假日與上下班時間等車的不便。

交通局公共運輸科簡任技正林宗漢表示，710公車平日去回共有82班次，假日去回則為78班次，現已協調客運業者增購2台大型車輛，車型為40人坐的遊覽車款，將在尖峰時段於仁善站待命，接送搭不上車的民眾，預計農曆年前增加每日去回4到6班次，疏運乘車人潮。

(中時 )