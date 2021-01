蔡英文總統今在臉書表示,感謝所有在第一線為台灣打拚的外交人員,創造豐碩的外交成果!

她說,一個國家可以不斷往前進,是因為所有的政府同仁,都在各自的崗位上克盡職責,全力以赴。這幾天,大家都看到了,辛苦的防疫人員,在第一線和疫情拚搏。而在外交的最前線,外交人員也積極進取,為台灣拚出了國際能見度。

她指出,外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC(Taiwan)的吳釗燮部長,正以總統特使的身分,參加友邦帛琉新任總統的就職典禮。前陣子她也和帛琉總統當選人惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)視訊通話,表達了和帛琉一起挺過疫情的信心。

總統說,駐美代表蕭美琴不只代表政府出席美國新任總統的就職典禮,更被彭博商業週刊(Bloomberg Businessweek)選入2021年八位值得關注的重要人士(Eight of the Most Important People to Watch in 2021)。來自台灣的外交代表,成為了世界的焦點。

總統說,歐盟的朋友也持續展現挺台力道!這兩天,歐洲議會接連通過「共同外交暨安全政策」年度執行報告、「共同安全暨防禦政策」年度執行報告、「連結性及歐亞關係」報告等三項決議。其中,和台灣相關的內容大幅增加,這是友台的具體表現。

她指出,橫跨大洋洲、美洲、歐洲三個區域,不約而同傳回了好消息。這是所有外交人員,「不分幕前幕後長期耕耘的結果,也讓我們對於台灣走向世界,有了更大的信心」。

她表示,「當外交人員遠處國外,積極把握每一個為台灣發聲的機會,身在國內的我們,更應該團結彼此,互相協助」。台灣,一定可以度過挑戰,持續發光發熱!

(中時 )