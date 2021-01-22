（20：01更新）總獎金100萬美元（約2862萬台幣）的BWF世界巡迴賽超級1000系列豐田泰國羽球公開賽，今天舉行各組8強賽，「羽球王子」王子維仍無法突破魔咒，以16比21、16比21不敵台灣羽球「一哥」周天成，無緣晉級4強且苦吞對戰8連敗。
男單世界排名第2的周天成與排名第12的王子維，兩人生涯7度交手，小天寫下對戰百分百的勝率。今天兩人再度碰頭，王子維除了要尋求4強門票外，也要力拚對戰首勝。
首局3比3後王子維連拿3分要回領先，更將分差擴大到10比5，不過周天成也回敬一波6比1攻勢，將比分追成11平；狀態持續升溫的小天，在11比13落後情況下連拿5分逆轉，並穩住領先優勢，先下一城。
次局戰況呈現拉鋸，彼此十分熟悉的2人多次多拍來回，要攻下一分都十分辛苦，8度戰成平手，12平後周天成打出一波5比1攻勢奠定勝基，最終耗時52分鐘，以直落二勝出，也將對戰王子維的連勝數字堆高至8場。
(中時 )
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