圖為市售7款防疫保單評比。（圖擷自林婉婷醫師臉書）

國內新冠肺炎疫情升高，部立桃園醫院11天出爆發12個本土病例，民眾對於防疫保險的需求頓時大增。市售防疫保單不少，該怎麼挑才能將保障極大化？林逸婷醫師表示，市售7款保單各藏玄機，但魔鬼藏在細節裡，以她醫師專業分析，還是純的最便宜，其CP值直接打趴其他複合式保單。

林逸日前在個人臉書上發文，評比市面銷售的7款防疫保單，發現還是純的最便宜！很多複合式保單，各種東西都加一點，乍看之下很划算，好像全部都有保障，殊不知其中大多內容都跟你本來就有的壽險、意外險、醫療險重複到了。但保險公司就愛推這種保單，不但利潤多，而且這樣民眾最容易被推銷的話術所迷惑， 頭昏眼花的情況下懶得思考就直接簽下去了，無形之中掏了更多錢出來買保險。

林逸婷指出，很明顯的，編號第一的台灣產物保險CP值最高！看看後面那個企業的保單，如果我是一家診所的老闆，保了南山的停業損失保險，花14000元最多也才領回30萬。但是，如果我幫我自己跟診所的兩個員工各保一張台灣產險保單，只花了1500元，不幸接觸到患者三人全隔離，也是一樣領30萬！根本完全打趴其他保單啊。

如果是住院想領最多的話，林逸婷建議，也可以看看台灣人壽的安心365，雖然是複合式保險，但是它的負壓隔離病房等同於加護病房，都有加乘。如果得到新冠肺炎，鐵定是要關在負壓隔離房二三十天跑不掉。

不過，買保單千萬要注意，魔鬼就藏在細節裡。林逸婷提醒，台灣產物這張保單，推銷的時候會說： 「居家隔離」、「居家檢疫」、「隔離治療」、「集中隔離」、「集中檢疫」這五種都可以獲賠十萬。 實際上，「檢疫」是要從海外入境才需要的程序，而保單又有一段意思是：「投保時需在中華民國境內，且前往國外旅遊而染疫不保。」 因此居家檢疫跟集中檢疫根本是白寫的嘛，不可能用得到那兩項條件。只有「自己確診」以及「接觸到確診病例」才領得到錢喔！

林逸婷說，這張保單每200人中要有超過一人隔離，也就是超過0.5%，保險公司才會虧錢。如果以確診人數相較於全國人口數這樣去做計算，日本的感染率目前是0.26%，而韓國更低，大約0.14%。但如果台灣不幸進入大規模感染，保單隨時都有可能會停售，目前有風聲說1/29就會停賣了。根據最新消息，台灣產物這張保單確定要在1/25停售，想買的民眾還可趁這幾天搶購。

(中時新聞網)