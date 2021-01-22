「遊金門、類出國」旅客拿護照通關好開心!（縣府提供）

全國首創唯一比照「小三通」模式，拿護照、金馬證通關、買免稅商品，「遊金門、類出國」的藍色公路海上微旅行今天在水頭港出海，北金之星客船搭載64名旅客暢遊風光旖旎的金廈海域，在金門旅遊版圖貼上最璀璨亮麗的一塊拼圖。

這是金門繼去年推動「郵輪跳島遊首創小三通客船接駁」、「海上微旅行今夏看金廈」等項目，再一次推出海上遊金門的旅遊新花樣，也將金門觀光從陸地景點延伸向百餘公里美麗海岸線，寫下金門觀光史上重要的新里程。

楊鎮浯縣長表示，去年2月10日「小三通」因疫情暫時關閉後，這樣的場景已未曾再見，金門旅遊版圖因為這個全新的模式，而把它最重要的一塊補起來，也讓講了多年的海上遊金門，終於在今天鳴笛出航，海上旅遊結合免稅購物的創新模式，也讓金門遊更加多采多姿，縣府要特別感謝縣議會和中央相關單位的大力支持和協助，歡迎台灣的好朋友跨海來金門，體驗「微旅行偽出國，消費購物在金門」的樂趣。

縣府因應疫情，開發藍色公路海上遊程，目前已有北金投資公司「北金之星」、平尚國際有限公司「得意9號」和金廈海運的「金瑞龍」等3家航商投入營運，期待迎來走向大海，享受海上賞景、吃美食，外加免稅購物樂的遊客群。

縣府觀光處長丁健剛說明，目前的「類出國海上遊」旅客除可購買國際免稅品外，還可再買1次離島免稅品，享受2次免稅服務的尊榮，歡迎大家相揪搭船出海去玩。

金門「小三通」在去年2月10日因疫情暫時關閉後，今天水頭港再見通關的場景。（縣府提供）

「遊金門、類出國」64名旅客踏上首航行程。（縣府提供）

金門縣府期待迎來走向大海，享受海上賞景、吃美食，外加免稅購物樂的遊客群。（縣府提供）

(中時 )