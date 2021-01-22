導演今村圭佑難忘高雄民眾們的熱情。（希望行銷提供）

水間龍（前）透露電影海報是他偷騎別人腳踏車時拍下的照片，後為山中崇。（希望行銷提供）

日本電影《燕》描寫水間龍飾演的台日混血兒早川燕收到父親委託，前往母親的故鄉台灣，尋找多年未見的哥哥。全片大多在高雄取景，導演今村圭佑與男主角水間龍22日接受台灣媒體視訊訪問，他透露在企劃階段就決定要拍一個台灣和日本的故事，除了事先下很多功夫認識台灣，深入研究歷史和文化背景外，也多次來台勘景，直接訪問當地人，認為應該要找一個跟日本要有些連結的地方，最後選定了充滿海港風景的高雄。

今村說在勘景時就對傳統市場濃厚的人情味印象超深刻，便決定把這樣的景象放進電影中，水間龍也提到，除了難忘高雄的炙熱天氣外，也深深感受到了高雄市民們的熱情，「突然去請教路人什麼事情，他們都會很大方回答」，甚至有高雄民眾熱情邀請他們到家裡勘景，「從來沒想過台灣人會邀請完全不認識的外國人到家裡來」，讓身為外國人的他覺得很意外也相當感動。

2人皆表示對台灣美食難以忘懷，今村說很常利用空檔去夜市吃東西，「最喜歡吃胡椒蝦，上面的醬料很好吃」，輪到水間，他先說「高雄有種臉盆大、10人份的刨冰，我在台灣其他地方都沒看過」，又很意外地選了臭豆腐，透露自己小時候來過幾次台灣，很喜歡臭豆腐的味道，更笑曝導演第一次逛夜市買了一大盤臭豆腐要跟大家分享，結果自己只吃了一塊，就把剩下的全推給他吃，今村也忍不住補充「那個味道真的不行，後來拍戲時，我也是一聞到就會馬上逃走」。

開鏡前3天前，為了讓演員們熟悉彼此，今村圭佑也帶著水間龍與飾演哥哥的山中崇在高雄小旅行，同時也是該片攝影的他，用相機捕捉了上千張照片，其中一張最後還拿來當作電影海報，水間也分享了該照背後的小故事，「海報只用了上半部，看起來好像是我們坐著，其實是騎在腳踏車上」，透露因為當時看到停在路邊的腳踏車，一時興起就騎了上去，沒想到拍出來的感覺意外很不錯，就變成海報了。

新冠肺炎疫情肆虐全球，日本也是重災區之一，雖然劇組仍持續在拍攝，但因為工作人員眾多，片場都有非常嚴格的規定，大家會盡量不要聚在一起，吃飯時也禁止共食，今村也有自己的防疫小撇步，他聽說常喝綠茶對喉嚨有除菌的效果，平常沒在帶水壺的他也養成了隨身攜帶綠茶的習慣，水間龍則說自己除了工作外都盡量不外出，也因此胖了「不只一點點」，自己也會多吃納豆來增加免疫力。

水間龍在電影中有大量的中文台詞，本身就會一點可以日常溝通中文的他，還是特地請了老師教他發音，不過因為片中角色設定是在日本長大，所以他也和老師與導演多次討論，要講得不是那麼流利。訪問最後他也主動用中文向台灣觀眾打招呼：「希望很多台灣人去看這部電影。雖然很可惜因為疫情的關係，我們無法到台灣，但希望台灣人會喜歡上這部電影。」該片29日在台上映。

(中時 )