品冠22日特地趁兒子、女兒放寒假，3人一同前來看「格林童話-白雪公主與七矮人特展」，享受親子時光。品冠的老婆先前赴上海出差，來回隔離加上工作行程要6個禮拜才能與家人相見。品冠一手扛起陪伴兒女的責任，更帶著小孩去看五月天演唱會，還與五月天一起開心合照，兒女當晚跟著五月天的歌曲，又唱又跳，品冠笑虧：「有點吃味，他們原本從小都是聽爸爸的歌。」並笑說五月天是很熱血、青春有活力，自信說：「但爸爸還是很難被超越。」

品冠曾在湖南衛視《我是歌手》獻唱五月天〈我不願讓你一個人〉，獲得好評，兒女也相當喜歡，甚至誤以為品冠是原唱，品冠害羞表示在五月天演唱會上，女兒一聽到〈我不願讓你一個人〉，開心說對品冠：「爸爸，他們唱你的歌。」當時身旁全都是五迷，品冠尷尬解釋：「是爸爸唱他們的歌。」

品冠一家人感情融洽，表示老婆已返台，正在家自主管理中，他近來身兼母職照顧小孩，每天送兒女上下學、補習等，自認一打二完全沒問題，自豪：「她（老婆）再不回來，我就hold住整個家。」

他直言這陣子跟孩子相處後，受益良多，假日會帶著小孩出門運動放電，也替兒子報名籃球課程，他分享小孩的籃球課程十分搶手，兒子每次上課前一週，他都要特地線上去搶名額才能報名，打趣：「籃球課程難搶程度，就像是五月天的演唱會門票。」

近來疫情升溫，品冠有許多尾牙、春酒邀約，受到影響取消、延期數場，無奈表示過去這時候都是工作最忙錄，他往年只能在過年期間有休假，卻因為疫情，他從去年初至今，在台灣、大陸的工作大多都暫緩，他笑說：「好像每天都在過年。」他把握在家時光，正籌備新專輯，將推出新單曲，預告在7月於Legacy舉行個唱。

(中時 )