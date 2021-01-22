新冠病毒肆虐美國在周四已滿周年，這一年來總計已造成近2,500萬美國人感染，逾41萬人病故。美國新科總統拜登已將抗疫列為執政優先要務，上台首日即端出新的防疫策略，總共簽署10項抗疫有關的行政命令，力拚以最短的時間控制疫情。

美國官方單位疾病預防管制中心(CDC)於2020年元月21日證實出現首例確診病例，當時政府對於疫情還不以為意，聲稱「目前而言新冠病毒對美國大眾構成的風險仍然低微。」

但去年3月後疫情全面爆發，確診病例一躍成為全球最多的國家，秋冬季節疫情更進一步升溫，總計美國迄今總感染人數已達2,460萬，超過41萬人病故。

對於抗疫拜登政府已有一套新策略，策略的重點在於加快疫苗的接種與抑制疫情的擴散，具體措施包括強制戴口罩、加強檢測與治療。

拜登周三就職首日一口氣簽署17項行政命令，其中與抗疫有關的就有10個，包括要求民眾在機場與火車等特定場所必需配戴口罩，以及相關聯邦政府機關可以動用國防生產法等職權，來解決口罩等特定物資的短缺問題。

拜登同時喊出百日控制疫情的戰略目標，要透過成立100個聯邦疫苗接種中心，在執政100天內達到完成1億人接種疫苗。

拜登政府抗疫的成敗也攸關能否推動限制工業排放、擴大醫療照顧與移民法修法等其他重大的政策。

但拜登警告，疫情短期內還會進一步惡化，「就疫情而言我們仍處於暗無天日的寒冬。」他表示，短期疫情還會更加惡化，估計下個月總死亡人數就會突破50萬大關，之後才會降溫。

不過，也有專家質疑拜登抗疫目標不夠積極，喬治華盛頓大學公衛政策教授韋恩(Leana Wen)指出，拜登的策略是相當全面，但目標設的太低，「就是不夠積極，特別是百日完成1億人接種疫苗，換算為每天僅接種100萬人，以此速度推算，我們要等到2022年6月才能達到免疫的目標。」

(工商 )