台南市新成立永仁非營利幼兒園、伯利恆佳里非營利園、西拉雅非營利園、崑山土城非營利園、南新非營利園等5園今天聯合揭牌。(曹婷婷攝)

台南市新成立永仁非營利幼兒園、伯利恆佳里非營利園、西拉雅非營利園、崑山土城非營利園、南新非營利園等5園今天聯合揭牌，截至目前，台南市已有9所非營利幼兒園，每家月收費僅3500元、不到營運成本的5成，減輕家長育兒負擔，其餘成本都由政府補助。

台南市長黃偉哲表示，以相對親民的價格讓家長負擔，又能夠有高品質教學與環境，這5所非營利幼兒園，家長每月負擔不會超過3500元，第3名子女收費再減1000元，低收、中低收入戶免繳費，此外，因應雙薪家庭實務面需求，也沒有寒暑假，還能延長托育服務。他指出，教育局109學年度連續成立5所非營利幼兒園，增加25班652平價優質教保服務名額。

教育局長鄭新輝表示，南市非營利幼兒園園數增至9園，此外，公幼109學年度也增設14班，合計1027名，並規畫至113年將累積增設公幼107班2836名，非營利90班2406名，共計197班5242名，將就公共化比率低於4成區域優先設置、新建幼兒園、增設2歲專班、以區域調挪，滿足偏鄉需求，將教保公共化比率從2019年25.4％提升至2024年達60.2％。

(中時 )