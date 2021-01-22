日前有媒體報導國民黨立法院黨團提案刪除衛福部長陳時中的特別費時，刻意引用親綠粉專和網民的批評質疑，隱約將此事扭曲成國民黨團扯防疫的後腿，對此國民黨團發表聲明，強調會提案刪除是因為陳時中等官員無視多數民意力挺開放萊豬，刪萊豬部長特別費，是在捍衛國人健康及監督政府施政必須以民意為優先。

國民黨團提出四項疑問：

一、請問誰在去(109)年8月28日無預警突襲全民開放萊豬？總統蔡英文。

二、請問誰為了護航萊豬，違背食安法規範的審查程序？衛福部陳時中部長。

三、請問誰為了護航萊豬，背棄過去理想、犧牲豬農利益？農委會陳吉仲主委。

四、請問誰為了萊豬大查全民水錶？警政署長陳家欽。

接著國民黨表示，當初民進黨政府為了討好美國總統川普，在去年八月突襲開放進口美國萊豬，引發全國七成民意反對，現在反萊豬公投進入第二階段連署，全台強強滾反應熱烈，就是最真實的民意。

因此國民黨團強調，提案刪除這些支持萊豬進口殘害國人健康的部會首長的特別費，就是在捍衛國人健康以及監督政府必須以民意為優先。監督政府施政不當也有事？請想當蔡英文萊豬打手的人，不要躲在鍵盤後面，只敢當1450，請勇敢的站出來。

國民黨團也敬告執政的民進黨，誰在進口萊豬殘害國人？操控輿論？就是你們！誰在當蔡英文打手護萊豬？蘇貞昌、陳時中、陳吉仲。一個只會操控媒體、挑動民眾情緒的執政黨，只會用霸凌在野黨的方式轉移疫情日趨嚴峻，全民苦無疫苗施打的超大民怨，到底誰是大醉蝦？陶醉在1450及綠色媒體的擁戴中，答案早已在全民心中。

(中時 )