台南甘樂阿舍美術館創辦藝術家曾英棟「甜蜜的總和」特展，即日起於總爺藝文中心紅磚工藝館展出。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南甘樂阿舍美術館創辦藝術家曾英棟「甜蜜的總和」特展，即日起於總爺藝文中心紅磚工藝館展出。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

寒假、春節哪裡玩？台南市總爺藝文中心春節期間2月13日初二至16日初五將舉辦「蜜風藝術節」，規畫「蜜蜜劇場」偶劇演出、「Yes, I do」手作工作坊、甜蜜市集，即日起更邀台南甘樂阿舍美術館創辦藝術家曾英棟舉辦「甜蜜的總和」特展，於紅磚工藝館發表37件創作，邀請市民朋友來走春觀展。

曾英棟1953年出生於台南，國立台灣師範大學美術系學士、美國紐約大學藝術研究所碩士，曾於2011年獲得中國瀋陽市國際和平友誼廣場主題雕塑設置國際競圖首獎，目前工作及生活於台南，2015年於北區成立甘樂阿舍美術館。

曾英棟的藝術創作跳脫傳統技藝的框架，時而以層疊方式彰顯創作素材的肌理紋路、時而又以具象的形體及鮮豔的色彩引領觀者感受藝術創作的熱情，超脫裝置、繪畫，更是雕塑的複合體。

本次所展出的作品《酒後心花開》20件系列，創作靈感來自於三五好友悠閒聚會把酒言歡的歡愉時刻，20張手稿繪出20支似賦有性格特質的酒瓶，佐以愛心、錢幣、花朵，以不同的姿態展現於每幅畫作中，對應著作品題名，猶如20位優雅的逸士齊聚一堂。

這組作品於去年12月完成，12月5日至19日於甘樂阿舍美術館辦理新創作品展出，隨即以迅雷不及掩耳的速度，全數獲得藏家收藏；本次特別與收藏家商借14件於總爺藝文中心展出。

曾英棟表示，很多藝術創作者會避諱以錢幣及愛心做為題材，但透過他的藝術創作行動，愛能轉換成感動人心的力量，錢幣的流通則能串起世界的流動；有形的物質與無形的精神都能並重共存。

曾英棟「甜蜜的總和」雕塑個展即日起至4月18日止，於總爺藝文中心紅磚工藝館展出。

(中時 )