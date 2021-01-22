補教老師張雪雲表示，今年社會科共72題，但從第44題到第72題共28題（約占4成）是跨領域，有的是公民和地理、有的是歷史和地理、有的則是歷史地理公民的跨科的混合題，這提醒考生的讀書方法必須改變，不能只著重在單一單元，必須整個融會貫通。

補教老師曾泰輯說，今年社會科歷史題，台灣史有6題、中國史有9題及世界史9題，分配算平均。第24、25、26題是軍事戰爭題，第27、28、30題是經濟商業題，第59題文字量大，符合素養導向命題。歷史題目難易適中，無爭議。

補教老師李威立則說，今年社會科地理題難度不高，但在簡單背後卻潛藏陷阱，考生必須小心應對。不過，比較讓考生為難的氣候圖、農牧業流程圖今年都沒有考，導致今年地理題算是簡單。在公民方面，張雪雲說，今年完全沒有圖表題，而且素養題也偏少，讓人意外。

社會科第33題考新冠肺炎，指在疫情下，自國外入境的台灣民眾，需配合「電子圍籬智慧監控系統」的列管，進行居家檢疫。題目考手機定位、「告警簡訊」要用哪些地理技術？不難作答。

(中時 )