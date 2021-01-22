桃園國際機場第3航廈工程招標土建工程，18日第2階段規格標開標由Samsung C＆T Corporation與榮工工程共組的團隊通過審查，桃機公司原預計1月28日召開評選會議，可望於農曆年後簽約，但今傳出重大瑕疵違反《採購法》，桃機宣布「不予決標該共同投標廠商」。

桃機第3航廈在2016年完成國際競圖，但工程難度高，廠商興趣缺缺，歷經3次流標，交通部變更設計、提高預算，終於在1月18日宣布Samsung C＆T Corporation與榮工工程團隊通過審查。

不過，工作小組日前檢視投標團隊的服務建議書內容時，發現某評選委員竟是投標團隊的成員之一，儘管該名評選委員請辭，但整個過程已與《採購法》規定不符，也宣告唯一的團隊出局。

桃機公司表示，整件事的發展出乎意料，內部還在盤點後續處理，會盡速檢討辦理此工程，但目前還無法給出時間表。

(中時 )