華新麗華與東元電機兩公司1月6日完成各自發行新股，換股策略聯盟，換股後，華新持東元股份8％、東元持華新股權6％。華新今(22)日宣布，去年12月29日至今年12月28日，總計斥資18億元買入東元股票，從去年12月29日截至22日，斥資2.9億元買入東元10,130張股票，持股8.473％。

華新及東元兩公司去年11月20日董事會，分別通過雙方將在智能製造、新能源產業及智慧電網三領域，擴大業務合作，各自發行新股，以換股方式策略聯盟，華新1股換東元0.83股，並訂今年1月6日為換股基準日，雙方增資新股訂2月1日上市交易。

華新22日宣布，去年12月29日至今年12月28日，總計斥資18億元買入東元股票，從去年底至22日為止，斥資2.9億元，買入10,130張東元股票，新增持股0.473％，東元累積持股總數達181,233,730股，今年還會持續買入東元股票。

(工商 )