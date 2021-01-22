隨著農曆春節將至，台中各大飯店與餐飲名店，除夕圍爐宴紛紛被搶訂一空，許多餐飲名店爭相轉攻年菜外賣搶市！其中，旗下擁有「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」2家餐廳的阿秋餐飲集團，即日起，聯手推出年菜外賣預購搶市。

阿秋大肥鵝表示，館內除夕圍爐宴已經被預訂一空，今年特別推出「年貨市集」，海鮮百匯年貨伴手禮區有日本北海道超夯進口商品，如生食級規格的生干貝、海膽、鮭魚卵等，解凍後即可直接生吃；還有花魚一夜干、荒鮭魚鬆、瀨戶海苔、極洋青花魚罐等；以及網購招牌臭豆腐、人氣滷味與新上市的肥鵝乾拌麵、蘿蔔糕禮盒、鵝油金蔥禮盒等可供選擇。

此外，因應疫情期間，阿秋大肥鵝餐廳推出外帶年菜組6,600元及團圓年菜10,888元、12,888元，依照菜色款式，提供顧客來店自取或低溫冷凍宅配二種服務，就是要與消費者「疫」起過好年。

阿秋大肥鵝舉最應景的功夫年菜為例說，鮑魚入菜的佛跳牆，以手提禮盒精裝售價1,080元；還有蟲草花燉雞湯、魷魚螺肉蒜鍋、人蔘布袋鵝等多樣湯品可選擇；人氣首選招牌阿秋大肥鵝之外，主廚也推薦風味獨具的陽江鵝、紅酒嫩肥牛或花雕酒醉蝦，冷盤拆封即食非常方便，也適合年節祭拜。

至於海鮮類，阿秋推出高檔的砂鍋大排翅、蒜蓉波士頓龍蝦、鮑魚海鮮沙拉，以及象徵吉祥討喜的玉露龍膽石斑等；此外，可當主食且可搭配年菜的最佳配角-湯包餃類，阿秋湯包館手工現做急速冷凍的花素蒸餃、鮮肉大包、蛋黃流沙包，強調料真價實的自製蘿蔔糕、韭菜餅，也是年節最受歡迎的應景單品之一。

(工商 )