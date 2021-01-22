日本女神高畑充希主演日劇《虹色病歷簿》講述在東京大醫院急救部裡的醫生紅野真空，某天卻發現自己患上了「某種疾病」後，人生陷入低潮，在機緣巧合下來到了「彩虹村」診所，一邊隱藏自己的疾病，而接下新的工作，也與其他同樣來自東京的外科醫師、護士，展開全新的生活。

《虹色病歷簿》非典型醫療劇，主要著墨的並非醫療過程，而是女主角與疾病共存的日常。編劇岡田惠和表示：「高畑充希雖然是醫生，但絕對不是超級英雄般的主角，而是被周圍的人拯救，漸漸獲得自己生存場所的女性，高畑非常可愛地演繹著這個角色。」對於初次挑戰醫生，高畑充希直言是人生關卡：「因為我很不擅長飾演醫生、律師等專業角色，一直以來都盡可能避免，這次演出真是非常大的突破！」

該劇配角陣容華麗，擁有「最強童顏」封號的39歲女星安達佑實，在劇中飾演彩虹村村內唯一食堂「虹色商店」的老闆娘橙田雪乃，她因罹患有病症而記不起心愛的人的模樣。《大叔的愛》演技派男星真島秀和飾演安達佑實的丈夫，也是食堂的老闆，因為妻子經常忘記他，所以他不斷地重覆向她求婚。兩人相儒以沫的夫妻情也是該劇的一大感動看點。

高畑充希在劇中與其他角色的人際關係與感情發展是劇情重點，在現實生活中，她在月初被傳與交往4年的坂口健太郎分手，恢單的她日前上節目時大方分享理想型，透露她喜歡平時待人溫柔體貼，但在該果斷的時候，又能展現迅速的執行力的人，若是對方散發著藝術家氣質，也喜歡看書、吃飯食量大的話，會令她更心動。

高畑充希也分享，常覺得片場工作人員看起來很帥，「有次我覺得太陽直射好熱的時候，突然之間變暗，回頭一看發現是有名工作人員幫我拿著遮光版擋著，我跟他道謝，對方頭也沒轉來看我，淡淡說『哪裡，這是我的工作』，這個我完全會中招，真的很帥。」該劇每週五在friDay影音上線。

(中時 )