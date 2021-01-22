明年1月4日施行的憲法訴訟法，已刪除機關就歧異見解聲請統一解釋的規定，審判權爭議將由大法官交由終審法院作終局判斷，以明快解決法院間審判權爭議，司法院今天參酌德國立法例，通過修法將審判權爭議解決規範，明定在法院組織法。

現行不同法院間之審判權爭議，依民事訴訟法或行政訴訟法相關規定，都交由大法官作成統一解釋，但憲法訴訟法已刪除機關就歧異見解聲請統一解釋之規定，司法院修法配合法制變革。

修正內容包括，終審法院指定有審判權之管轄法院，受移送法院如認其無審判權，得向所屬審判權之終審法院請求指定有審判權之管轄法院；終審法院受理指定有審判權之管轄法院事件，得就關於審判權之專業法律問題，選任專家學者提供法律上意見。

為避免終審法院及受指定法院分屬不同審判權，發生指定裁定羈束力之疑義，明定終審法院之指定裁定關於審判權部分之判斷，受指定法院應受羈束。

為避免上級審法院重複審查審判權爭議問題，明定受移送法院或受指定法院所為裁判，上級審法院不得以無審判權作為撤銷或廢棄之理由。

(中時 )