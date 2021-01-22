大陸國務院總理李克強21日主持召開座談會，聽取專家學者和企業界人士對政府工作報告以及「十四五」規劃等的建議。會中李克強也強調，將繼續市場主體發展需求精準有效實施宏觀調控，保持財政貨幣政策力度，支持企業克服困難。

中國政府網報導，李克強在21日的座談會中表示，要持續推進改革開放，更大激發市場主體活力和社會創造力。1億多市場主體是經濟發展的基礎，要繼續深化「放管服」改革、優化營商環境，保障公平競爭，讓市場主體生存好、發展好，催生更多新市場主體，提升活躍度。充分發揮市場主體對就業的最大支撐作用，改革完善勞動力市場、人才市場、靈活用工市場，創造更多公平就業機會。

對於經濟與企業財政支持方面，李克強指出，要著力鞏固經濟穩定恢復增長的基礎，保持總體政策的連續性、穩定性、可持續性，繼續直接面向市場主體發展需求，保持必要合理的財政貨幣政策力度，支持企業特別是中小微企業克服困難、增強發展能力，同時合理完善政策舉措，為應對不確定性留有餘地，穩定市場預期，促進經濟平穩運行和持續健康發展。

(工商 )