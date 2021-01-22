美國半導體巨頭英特爾財報會議周四（21日）公布市場最關注的晶片製造外包業務，將在2月正式上任的新執行長Pat Gelsinger表示，2023年多項晶片產品以自行生產為主，但考慮產品範圍相當廣泛，可能會採雙軌模式，部分產品委由外部生產。此番言論引來市場對於台積電有望拿下大單的傳聞感到失望，台積電股價急挫3%，部分供應鏈股價也走跌，但事實上，英特爾的競爭對手AMD、NVIDIA與台積電保持密切合作，沒有拿到大單反而可以更穩定出貨長期合作夥伴。

Pat Gelsinger表示，考慮到產品線極廣，特定技術與產品可能擴大產能，英特爾有機會採雙軌模式，將部分產能外包給晶圓代工廠生產。但這與早些時間傳出台積電將拿下大過競爭對手三星電子訂單的說法不同，讓市場部分情緒感到失望，台積電ADR於21日盤後下跌逾2％，連帶22日台股亦開低下挫，一度殺至649元最低點，終場收跌3.57%。

此外，台積電部分設備廠也出現股價回落情況，包括東京威力科創(TEL)、日本迪恩士半導體公司（Screen）股價大跌，後者跌幅甚至超過3%，創下去年12月10以來最深跌勢。不過，大多台積電相關設備商股價反而上漲，包括Nikon、廠新光電氣工業（Shinko Electric Industries）等公司。

實際上，英特爾早些年就採取雙軌模式，只是從未下單先進製程的晶片製造訂單給晶圓代工廠商，加上這幾年英特爾無論是在PC處理器或獨顯市場，都面臨極大壓力，這主要來自於無廠（Fabless）半導體廠商競爭壓力。

1990年代，NVIDIA、高通、博通（Broadcom）這些無廠半導體廠開始崛起，隨著趨勢發展，原本也採取垂直整合製造(IDM)模式的AMD，也將晶圓代工部門拆分成新公司格羅方德（GlobalFoundries，格芯），來應對各部門龐大營運支出的負擔，並在2014年起由執行長蘇姿丰帶領下，與台積電密切合作，並在採用7奈米製程產能大增，效能也獲得市場迴響，積極搶攻PC處理器與資料中心伺服器市場，並成功撼動英特爾多年來霸權地位。AMD客製化處理器也被PS5、Xbox新一代主機採用，使得AMD前景相當可期。

至於NVIDIA，5月發表新一代GPU Nvidia A100，這款基於Ampere 架構的晶片將用於AI資料處理需求，採用單一平台取代英特爾的Turing、Volta 架構，將有效降低資料中心整體成本，雖然去年下半年發布3款RTX30系列顯卡，採用三星8奈米製程，但市場傳聞不時有問題發生，甚至傳出有機會推出新一代顯卡，台積電有望奪單。

根據台積電目前7奈米、5奈米製程滿載狀況難解，3奈米製程仍在研發階段就傳出大客戶蘋果搶下首波產能，台積電上周法說會宣布，調高2021年資本支出至250億美元至280億美元，幅度暴增45~62%。相較之下，英特爾近年不只面對10/14奈米製程產能不足情況，7奈米製程研發更是延宕恐怕1年，台積電維持目前拿到英特爾訂單，無須為其擴增產線，讓資本支出在赴美設廠之外，出現不確定性，又能持續深化AMD、NVIDIA合作關係，對台積電來說反而是好事。

(中時新聞網)