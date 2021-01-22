「勁牛喜迎春」特展窺見東西方文化對於牛的藝術呈現手法截然不同。(曹婷婷攝)

劉哲榮Cosplay系列銅雕。(曹婷婷攝)

東西方文化對牛有不同見解，東方多以農立國，藝術家常以牛代表田園野趣、吃苦耐勞；西方牛隻作為畜牧主力、飲食和皮革藝品來源或牛仔、鬥牛，文化意涵截然不同。迎接牛年到來，台南市美術館即日起推出「勁牛喜迎春」特展，集結19世紀到21世紀、近20位國內外藝術家的牛作品，呈現牛之於東西方差異。

「勁牛喜迎春」由南美館與國立歷史博物館、國立台灣美術館、奇美博物館合作，展出內容精彩，當代藝術家劉哲榮Cosplay系列銅雕，以12生肖為主軸，透過角色扮演，反思人類社會行為。此外，展覽也集結林玉山水墨畫《母子相隨》、楊英風銅雕《豐年樂》、蔡草如膠彩作品《群》等。

從19世紀到21世紀，囊括油畫、膠彩、國畫、複合媒材與攝影等各種媒材，圍繞牛隻所作的藝術創作，有些重在表現田野風情，有些則重在展現筆墨技法，更有當代藝術家對牛之形象的重新創作。

同在3樓展出的還有「不適者生存？Survival of the Exceptional」。這是由南美館、「走路草農／藝團」和「多元成展」共同主辦，邀請台灣、馬來西亞、南韓、泰國與德國等國內外共25位藝術家，並與「沃時文化」及「阿嬤家和平與女性人權館」等單位合作。

多元成展（Coexist Exhibition）成立於2014年，長期關注當代藝術與性別議題，性別意識非只能辨識出與情慾有關的圖像，該展此次特地展出席德進的抽象油畫與水墨畫，有別於觀眾較常見的男體繪畫創作，試圖以當代視角，重新發現藝術家在慾望的邊界內外，對藝術思潮的突破及對於生命政治的升華。

此次也難得展出國立台灣美術館典藏，國寶大師蔡草如的膠彩作品，讓人一窺蔡草如在廟宇壁畫以外的創作，呈現難能可貴的女性勞動身影。此外，展覽亦帶來表演性創作，太魯閣族藝術家東冬．侯溫、布拉瑞揚舞團、許家禎、郭品君等當代藝術家，用最潮的方式在現場及雲端和觀眾對話。

「勁牛喜迎春-2021牛年特展」展至4月25日；「不適者生存？」展至6月13日。

(中時 )