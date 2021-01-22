網易北京公司一員工核酸檢測為陽性，相關密切接觸人員均已居家隔離，將隔離至1月31日。網易北京園區所有人員將進行核酸檢測並實施居家辦公。

《北京日報》報導，網易北京園區發佈一封內部郵件稱，1月17日夜間，北京園區A座7層某同事報備，其同住人員為大興區天宮院街道確診病例的密切接觸者。該同事及同住人員已於1月17日進行集中隔離；其部分同住人於1月19日、1月20日確定為確診病例，該同事為確診病例的密切接觸者。

網易通報了該同事最新情況：該同事1月19日核酸檢測陰性，1月21日晚出現發燒症狀，夜間核酸檢測為陽性，1月22日凌晨血清檢測陰性，未確診，待專家進一步會診。

網易在內部郵件中稱，對網易北京園區所有人員進行核酸檢測並居家辦公。

目前，該員工所屬工位、個人物品、電腦等辦公用品，及園區公共環境核酸取樣檢測均為陰性。目前已排查掌握的密接同事，均已安排隔離並進行核酸檢測，結果均為陰性。A座7樓及相關密接人員均已居家隔離，將隔離至1月31日。

網易北京園區向《北京日報》證實，該員工為大興天宮院確診病例密切接觸者的同住人。在隔離期間出現發燒症狀，1月21日晚間核酸檢測為陽性，1月22日凌晨血清檢測陰性，目前尚未確診。

根據地圖可知，網易對面是新浪，後面是百度，側面是騰訊和聯想，四家企業素有「北京海淀區後廠村F4」之稱。 ​​​​消息曝光後，聯想中國官方微博發文稱：「網易小夥伴平安，後廠村村民莫慌。」

(中時 )