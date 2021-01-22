世界足壇巨星感染新冠又添一例，西甲「銀河艦隊」皇家馬德里稍早確認，該隊總教練、前世界足球先生席丹（Zinedine Zidane）確診新冠，將進行隔離治療。加上皇馬本周在西班牙國王盃才遭西丙球隊難堪淘汰，可說屋漏偏逢連夜雨。

皇馬昨於國王盃32強1比2不敵丙級球隊阿爾科亞諾，執教的席丹自然成為眾矢之的，沒想到球隊出局還不夠慘，席丹這回還感染新冠，暫時也不能帶兵了。

據了解，本月初席丹團隊有1名成員感染新冠，他也接受過隔離，但後來檢驗呈陰性反應，就繼續帶隊。皇馬表示，席丹將進行10天隔離，檢測陰性才能歸隊，席丹染疫後有無症狀則未進一步說明。

48歲的席丹是法國傳奇球星，1998年率領「高盧雄雞」贏得隊史首座世足冠軍，他也榮膺該年的世界足球先生。不過2006年德國世足賽，準備引退的席丹又帶領法國殺入決賽，未料延長賽他突然暴走用頭頂向義大利後衛馬特拉齊（Marco Materazzi）胸口，遭紅牌罰下。法國最終PK不敵義大利，席丹拿到金球獎卻也錯過大力神盃。

席丹在2002年曾以精彩左腳遠射助皇馬贏得歐洲冠軍聯賽冠軍，2016年初他接下皇馬兵符，則帶領銀河艦隊締造歐冠3連霸偉業。上季西甲聯賽因新冠停賽，復賽後皇馬逆轉拉下死敵巴塞隆納，奪得聯賽冠軍，現在席丹自己卻不幸染疫。

(中時 )