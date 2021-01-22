台南市新營分局與農民合作，20日晚間查獲一起高麗菜竊案。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

近來高麗菜品質佳價格好，引起宵小覬覦，台南市新營分局與農民合作，於20日晚間查獲一起高麗菜竊案，成功守護農民辛苦種植成果。

新營分局柳營分駐所警員翁育楠、顏嘉富於1月20日晚19時許執行巡邏勤務，接獲柯姓菜農報案，日前有人在他位於柳營區雙和段農地偷採高麗菜，他20日晚留下來看守，發現疑似竊賊，員警即刻前往查緝。

因竊嫌驚覺已被園主發現後駕車逃離現場，正巧員警抵達立即跟蹤伺機攔查，尾隨3公里後順利將55年次的林姓竊賊查緝到案，於車上起出高麗菜33顆，市價約2200元，並查扣犯案工具鐮刀1把，全案以竊盜現行犯逮捕送辦。

林嫌於警訊時供稱，數日前曾到柯姓菜農田間偷採高麗菜，車上還放有「高麗菜1斤35元」紙牌，已到市集販售給不知情的消費者，總計賣得約1500元。柯姓菜農得知林嫌偷採他的高麗菜後，還做起「無本生意」，痛罵林嫌真的很沒良心。

新營分局長斯儀仙表示，將會加強季節性農產品種植區域巡邏勤務，全力遏止農產品竊案發生。另外，年關將至，民眾採購民生用品及提領大量金錢的機會增加，提醒民眾務必提高警覺，加強自身防竊、防搶意識。

(中時 )