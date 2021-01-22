財政部公布2020年中央統籌分配稅款執行情形，國產署表示，因受到疫情影響衝擊所得稅收，2020年7月調整推估普通統籌分配稅款較原預算數短徵102.75億元，財政部也自9月按月調減撥付；惟實際僅短少61.99億元，雖是近11年來首見短徵，再考量利息短徵數縮減了40.86億元可作為補發紅包，預計下週撥入地方政府。

中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10％、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40％，及縣市徵起的土增稅20％。

資料顯示，原中央統籌分配稅款預算數為2856.21億元，攸關地方財務調度的普通統籌分配稅款預算數為2686.94億元，但是年中受到疫情影響衝擊所得稅收，財政部推估普通統籌分配稅款為2584.19億元，預期短徵102.75億元。

考量地方政府財務調度，財政部自2020年9月起分配數按月調減撥付25.69億元，卻也讓地方政府備感壓力。

隨著振興經濟政策帶動民間消費，營業稅和縣市土增稅挹注下，2020年普通統籌分配稅款實際約2625億元，短徵數僅為61.99億元，加上利息收入0.1億元，短徵數總縮減了40.86億元，可作為財政部1月調整撥付的補發紅包。

補發紅包中按公式計算，六都可分配21.27億元，其中台北市最補達5億元、新北市居次有3.99億元、高雄市則有3.77億元；縣市則可分配16.73億元，彰化縣最多達2.23億元、屏東縣則有1.8億元、雲林縣1.65億元。剩餘的鄉鎮地區則分配約2.83億元。

(中時 )