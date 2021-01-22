每年歲末年初被粉絲敲碗的星座專家唐綺陽，日前拋下震撼彈，宣布持續書寫20年的運勢書將畫下休止符，今年最後一次推出運勢書，限量簽名版一小時即搶購一空。

唐綺陽表示，未來她會用不同方式陪伴書迷，像是舉辦第十三年的運勢講座將改換形式，今年首次從實體轉為線上，全程以AR虛擬場景、面對全世界live直播，並將首度推出周邊商品，推出梳子、湯叉、夜燈、酒精噴霧等，把她吃貨、重視瀏海的形象發揮淋漓。

被粉絲譽為「國師」的唐綺陽，每回出版運勢書必登上三大電子書店榜單第一名，今年也不例外。但之後她告別運勢書時代，將以新方式與粉絲互動，今年運勢講座便與AR視覺特效團隊合作舉辦一場另類占星秀，呼應「水瓶、科技」的新時代，並預告2021年重大星象及未來四年星象運勢。 運勢講座開賣日預計1月23日凌晨0點在KKTIX平台啟售。

唐綺陽也將推出周邊商品，包括梳子、湯叉、夜燈、酒精噴霧等，其中義大利製手工木梳，常在唐綺陽直播中看見，由Keepstyles團隊製作。

(工商 )