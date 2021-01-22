AI（人工智慧）時代來臨，加上實價登錄已升級為2.0版，將來是否會取代不動產估價師？！中華徵信不動產估價師聯合事務所所長張大成22日在一場座談會中指出，AI不會取代不動產估價師，反而會讓估價師的產業鏈擴大，也帶來許多機會點。

不動產科技(Proptech)正在全球快速崛起，國立台大計量理論與應用研究中心和東方線上公司於22日舉辦「不動產AI大數據創新模型座談研習會」，邀請學者專家與會。

至於東方線上，則長期關注消費者生活型態與行為，近年加速轉型數據分析的領域，並跨足不動產AI大數據領域，提供估價師、地政、金融業界有更多元化的不動產資料收集科技。

張大成表示，台灣的不動產估價師，是從50年代開始發展，當時是以財產徵信為主；到89年不動產估價師法立法通過，不動產估價師升格為擁有國家考試資格的「師」字輩，業務範圍進一步擴大到銀行房貸估價、都更估價等領域。

張大成表示，台灣截至2020年11月底止，目前總計有608位不動產估價師取得國家考試執照，其中開業人數為441位；就人數分布情況，以台北市和新北市最多，合計約佔一半，其中台北市有128位執業。

張大成表示，依一個不動產估價師有1.5位到2位助理配合來估計，執業人數有1,218位。

就估價師事務所的人數來觀察，張大成表示，其中一人事務所佔10％，二～五人佔30％。所以屬於個人估價師事務所的型態，比例居最多。在AI趨勢下，愈來愈多的房價查詢和估價app上市之際，很多人手機一拿出來、就可以查詢到房價，預料以輔助系統和後勤資源相對較少的估價師，AI帶來的幫助最大。

張大成表示，據調查，目前台灣不動產估價師事務所的業務，以作銀行抵押擔保品估價最多，達21％；其次是都市更新，佔19％；第三是企業資產重估，佔18％，主要多為因應國際財務會計準則IFRSs正式實施後資產必須定期重估所需求。

因此張大成指出，數位和AI時代加上實價登錄已進入2.0時代，未來不動產估價師會不會被AI所取代？外界一直很關注。不過AI時代也會帶來很多估價師的機會點，包括：以後業務將更多元化、產業鏈會更大，政府基準地估價業務會更多，還有數位轉型。

張大成指出，大家都知道「鋼鐵人」這部電影，其實鋼鐵人是人所設計、操作的，人，才是鋼鐵人的真正主人，所以估價師面對坊間許多不動產指數陸續上市之際，如何去運用這些數字、資訊，去分析數字和資訊背後的意義和趨勢，才是估價師的價值所在，數據分析師也是估價師未來的轉型趨勢；甚至估價師不要只作估價師，而是再升格為估價顧問。

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