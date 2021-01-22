江宏傑與黃湘婷22日出席在台北科教舉辦的公視兒少節目《我家住海邊》上檔記者會，透露老婆福原愛被日本國家隊徵召，原本預計農曆年前可以回家過年，但因為工作關係要等到年後一家四口才能團聚，年後才能團聚，是夫妻倆結婚近5年來，分開最久的一次，只能透過視訊一解相思之情。

去年他擔任《全明星運動會》第一季紅隊教練，被問及是否會參與第二季，他僅回「有被詢問，目前還在看行程，尚未決定」，未做出正面回應，之後媒體提醒他第二季已開錄，他也尬笑以對沒多說什麼。並透露，最近在籌備開桌球館，但很頭痛一直找不到教練，更當場公開徵人，至於會部會讓女兒小小愛和兒子小小傑繼承他們桌球事業，江宏傑說會讓小孩適性發展，不會特別去勉強。

而在節目中首次去綠島錄影，雖然已有事先吃暈船藥，但因為浪實在太大，「拍攝時船真的很晃，我幾乎都要跪著才能使力，不然都覺得自己要快跌進海裡了」，加上拿起沉重的魚竿更是完全站不穩，釣到鰹魚那刻整個人差點被拖走，也透露釣完魚後還是忍不住吐了，「還吐到沒東西吐」。

(中時 )