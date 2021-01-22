部桃醫護秀最精良裝備，將打出全世界最漂亮的一戰。（圖擷自部立桃園醫院）

部立桃園醫院群聚感染，今又再增2病例，疫情處於緊繃狀態。雖然國防部和一些縣市祭出禁桃令，但院內醫護並不孤單，全台民眾紛用各種暖舉相挺。部桃今（22）日臉書貼文表示，大家的支持令前線勇士深受感動，他們秀出充足的精良武器，準備為台灣打出全世界最漂亮的一戰。

部桃在臉書上發文說，桃園醫院自從1月12日兩確診院內感染，受到全國的關心和支持。民眾從南到北，從老到小，無論是便當、雞排、一束花或一張卡片，都讓前線的勇士們感動不已。桃園醫院全體同仁深深表逹感謝！

發文中提到，所有的愛心物資及隻字片語，是白衣勇士們奮戰的力量。全國民眾也不要太過擔心，指揮中心已給勇士們足夠且精良的武器。像是隔離衣、外科口罩、護目鏡及N95口罩等等，民眾真的不用擔心不足的問題，真的不用特別捐贈。

部桃透露，院內不但裝備充足而且品質精良，這樣才可保護前線及國人，打出全世界最漂亮的一戰。桃園醫院再次感謝全國人民的支持，相信我們會守住台灣！

(中時新聞網)