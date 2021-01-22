部立桃園醫院發生院內群聚感染，澎湖、苗栗、雲林、金門、連江等5縣市發布「禁桃令」，呼籲民眾不要前往桃園出差、洽公。金門縣政府則在21日急撤命令，並表示金門人居家檢疫旅館是桃園市府伸援。輿情民調網站《聲量看政治》在1月22日上午9點網路即時新聞社群前十大新聞事件中，「禁桃令」73.6僅排第9名，桃園疫情卻以213.3排行第一。

部立桃園醫院爆發群聚感染，澎湖縣長賴峰偉首開「禁桃令」第一槍，禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差。雲林、苗栗、金門、連江等縣市紛紛跟進，此舉掀起爭議。金門縣府表示，從未禁止公務人員或鄉親前往桃園市，而是非必要公務出差，儘量不要赴台。雲林縣長張麗善也指出：「我沒有提出任何禁桃令，也沒有任何避桃令，也對桃園沒有任何歧視！」

輿情民調臉書粉專《聲量看政治》在臉書貼文表示，「禁桃令」的相關聲量，討論量是有，但並不夠大，社會與網路的焦點仍在桃園疫情本身。大家會擔心桃園疫情，會支持醫護，但是對於部分藍營縣市首長發布禁桃令一事，則採取冷淡以對或不支持的態度。澎湖、苗栗、雲林、金門、連江縣的禁桃令沒有獲得迴響，反而換來的都是負面聲量。

網友表示，「請大家放下政黨鬥爭，共同守護台灣！」、「文哲沒有跳出來刷一波存在感真的蠻意外ㄉ」。

昨天小編就在觀察 #禁桃令... 由聲量看政治發佈於 2021年1月21日 星期四

(中時新聞網)