桃園市中壢區一處民宅晚間驚傳一氧化碳中毒案件，屋內一家四口全數遭遇死劫，警消人員到場時，4人已全身僵直，倒臥在床上與地上，經搶救後仍宣告不治。聞訊前來的家屬崩潰大哭，不斷唸著「怎麼會這樣」，鄰居也對張家遭逢劫難感到惋惜，感嘆世事無常。

本案發生於中壢成章一街一處公寓大樓，警消下午5時接獲民眾通報，稱某社區有4人死亡，死者分別為34歲張姓男子、30歲林姓女子、8歲與7歲張姓男童，4人為親子關係。救護人員趕抵時，發現屋內空氣相當悶熱，4人分別倒臥在主臥室床上及地上，當時身體已成僵狀、失去呼吸心跳，甚至長有屍斑，雖然分別送往桃園4家醫院急救，最後仍在晚間宣告不治。

警消表示，張家的屋外式熱水器安裝在陽台，屋內的窗戶僅些微敞開，加上陽台上晾掛大量衣物，導致通風不良，在瓦斯燃燒不完全的情況下，一氧化碳濃度越來越高，4人因此吸入過多氣體導致缺氧窒息，依照屍僵程度，研判死亡時間應落在前日下午4時上下。

據悉，張男與太太婚後居住於此，20日上午因大兒子身體不舒服，職業為上班族的他向公司請了假，中午便返家用餐，豈料意外來得突然。警消指出，此案為張男同事所發現，因為張只請1天假，隔天卻沒準時上班，於是打給張確認，沒想到夫婦雙雙未接電話，晚間親自登門拜訪，敲門許久皆未回應，才請社區警衛、房東幫忙，卻意外目睹一家人遭遇噩耗，當場嚇傻。

張男親妹聞訊趕抵，看見眼前景象嚇得腿軟，眼淚隨即潰堤，不斷喃喃自語「怎麼會這樣」，無法接受一家死口驟逝的消息；鄰居指出，20日中午經過張家時，還有聽到一家四口聊天的聲音，沒想到2天後卻傳出死訊，感嘆噩耗來得突然，令人難以接受。

警方表示，由於屋內未有打鬥情況，家中物品擺放也無異狀，初步判斷未有外力介入，目前朝意外方向偵辦，家屬到場認屍後也無意見，桃園地檢署檢察官明將前往相驗，釐清確切死因。

(中時 )