針對北京在美國政權交接時刻宣佈對川普政府官員實施制裁，剛剛上任的美國拜登政府國安會發言人表態抨擊北京的做法，稱其「在就職當天實施這些制裁，看來是企圖利用美國的黨派分歧，美國兩大政黨都應該批評這項徒勞且刻薄的舉動。」新任國務卿提名人布林肯近日在國會聽證會上表態稱，要在中國、台灣與新疆問題上與共和黨合作，未來4年美國的外交政策將更加統一。

據《美國之音》報導，就在美國新任總統拜登宣誓就職的時候，北京發佈了一則制裁川普政府時期擔任國務卿的蓬佩奧等28位前官員的新聞。他們與家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門、和他們有關聯的企業、機構也被限制與中國打交道。

拜登總統的國家安全委員會一位發言人表示，在就職當天中國實施這些制裁看來是企圖利用美國的黨派分歧。美國兩大政黨都應該批評這項徒勞和刻薄的舉動。拜登總統期待著與兩黨領導人一起，帶領美國勝過中國。

此外，拜登政府的國務卿人選布林肯支持延續對華強硬態度，他最近在確認聽證會上表示會與共和黨合作，這暗示美國未來四年的外交政策將更加統一。布林肯同意前國務卿蓬佩奧在新疆問題上的看法，並表示拜登政府將繼續履行台灣關係法，稱美國兩黨對此有共識。

布林肯強調，美國對台灣安全的承諾是不分黨派的，「（美國）兩黨對台灣有牢固而長期的承諾：《台灣關係法》以及美中公報。這項承諾的一部分是確保台灣有能力抵禦侵略。拜登政府絕對會持續這個承諾。我們將確保台灣有能力做到這一點。」

分析家說，為了預防北京對台動武，拜登政府將盡力維護台海穩定。美國企業研究所訪問學者埃里克．塞耶斯表示，「拜登政府可以做的一件事就是在培訓方面繼續更新我們的政策。出售台灣防禦設備是一回事，但同樣重要的是，要確保美台軍事關係牢固，並且從訓練的角度來看，我們要盡力而為，確保台海的穩定。」

布林肯這個星期曾在國會聽證時表示，毫無疑問，中國對美國國家利益構成最重大的挑戰。在拜登領導下，美國新一屆政府可能會在很大程度上延續川普政府的強硬對華政策。

(中時新聞網)