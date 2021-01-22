大陸男歌手華晨宇和女歌手張碧晨今（22）日先後在微博發文，證實兩人未婚生下一女，女方更表示是在兩人分手後，在華晨宇不知情的狀況下懷孕分娩，事後才決定共同撫養小孩，但兩人目前未有結婚打算，以小孩為重；沒多久微博網友瘋傳華晨宇一家三口合照，更曝光女兒中文名字「華迎晨」，讓眾人看傻眼。

華晨宇認了有孩子一事，張碧晨也發長文解釋整件事的來龍去脈，更坦言華晨宇原本不知情，卻在得知有女兒的存在時，態度積極又主動提到要報戶口，著實是一個好爸爸；但沒多久微博上有一張張碧晨和華晨宇抱著女兒的照片流出，疑似是一家三口去報戶口的照片，他們分別舉著寫有女兒姓名和出生年月日的板子。

華晨宇和張碧晨一家三口合照在網路上瘋傳。(圖/ 摘自新浪娛樂微博)

女兒的名字意外曝光，名為「華迎晨」，讓人不禁認為他們兩人昔日應該真的愛得濃烈。大多數網友看到照片都很驚喜，稱讚小孩子長得可愛；不過，部分網友認為有人刻意流出這張合照很不道德，「別扒孩子，留點私人空間吧」、「這不是侵犯別人隱私嗎」。

華晨宇在2013年以《快樂男聲》總冠軍身分出道，張碧晨則是在2014年回大陸參加《中國好聲音3》，最後更獲得年度總冠軍；2018年兩人爆出熱戀消息，有眼尖網友注意到他們有各種情侶信物，儘管女方公司發聲明否認，但外界仍認為兩人偷偷談戀愛。

(中時新聞網)