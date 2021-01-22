繼2020年12月央行祭出四大打炒房措施，今年初正式實施實價登錄2.0新制之後，房市未來走勢如何？屏東大學大數據暨大量估價研究中心、不動產經營學系副教授楊宗憲22日表示，從供給、需求、建照量、成交量四大指標的AI(人工智慧)運算，預期今年第二季房市會「休息再上！」，如果政府沒有更積極的調控作為，預料「房市可能會熱到2023年！」

不動產科技(Proptech)大崛起，國立台大計量理論與應用研究中心和東方線上公司於22日舉辦的「不動產AI大數據創新模型座談研習會」中，學者專家楊宗憲也運用人工智慧（AI）推估2021年房市走勢指出，儘管政府調控房市，但影響相對輕微，預料第一季買氣可能觀望，但第二季氣勢將會回來；未來房價，呈上漲格局。

從AI到大數據，各類新興科技與分析技術已然進入不動產領域，且被大量運用。近兩年全球合Property和Technology的新創公司不動產科技(Proptech)，快速崛起。

至於大家最關注的房價，台灣也出現運用一連串統計學、數學及人工智慧（AI）演算法，經由電腦模型計算出不動產價值的估算網站「好時價」，金融界也出現首創運用AI估價結合街景地圖導入自動估價模型，自動計算房貸額度，2020年12月還有最新登場的「實價來找查」，也是運用AI來查詢實價資訊的平台。

楊宗憲今天在「不動產AI大數據創新模型座談研習會」中表示，運用AI可分析顯示，歷年建照和使照核發戶數、及2020年將近16萬戶的請照量，建商心態明顯看多房市，由於去年推案量相當多，因此這個量，是不是會在今年和明年陸續被消化，將要觀察。

至於各房價指數方面，楊宗憲表示，不論以預售新屋為研究標的的國泰房地產指數，或以中古屋為計算基準的信義房價指數，在在都顯示，未來房價呈上升格局；其中預售新屋漲幅，明顯超越中古屋同期漲幅。

在交易量方面，楊宗憲表示，去年底央行管制措施對房市影響，仍相對輕微，因為這些新措施都還是很具針對性的，出手較精準，只打一小群人。估計2020年建物買賣移轉棟數，將達32.5萬棟。

楊宗憲表示，至於眾所矚目後疫情時代房市的趨勢，在低利環境，新台幣匯率升值吸引全球熱錢進入台灣，台股突破萬六，台商資金回流激勵房市需求之下，預料第一季可能略顯觀望，但快的話、第二季開始，氣勢又會回來；不過中長線，「少子化」將導致全台2022年起的12年，每年平均減少住宅需求約1萬戶，但「高齡化」將使得「大換小」換屋需求興起。

楊宗憲表示，目前全球進入超低利時代，熱錢不斷湧入，加上建築業面臨工、料雙漲，甚至有些建商「排隊搶工人！」而且還改採「先建後售」來因應，不過半年、一年之後蓋好再賣的價格，就可能不是現在的行情了，而是成本推升房價，所以相信這些外在因素會引導大家會進場買房。

楊宗憲表示，如果政府沒有積極的作為，或第二波打房動作，預期房市可望「先休息後再上！」第一季或許有觀望氣氛，但第二季買房氛圍將回來，相信市場會開始變熱。由於全球低利環境至少會到2023年，因此預料房市可能會熱到2023年。

(工商 )