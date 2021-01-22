立法院臨時會審查今年度總預算案，國民黨團提案凍結駐美代表蕭美琴的交際費，遭民進黨批評，前線忙作戰，後面斷糧草。國民黨團晚間表示，蕭美琴過去任立委時，曾提案刪減三分之一的駐外館預算，其餘全數凍結，痛批蕭「換位子換腦袋」，在野卡預算，執政搶預算，雙標民進黨。

國民黨團提案指出，蕭美琴日前公開宣布美國將出售智慧型水雷給我國國防部，但海軍參謀長表示，目前為止，美方並未說要提供這項裝備，蕭美琴顯然是公然釋放假新聞，傷害台美互信基礎。

黨團提案建議，凍結蕭美琴交際費30％，待外交部率蕭美琴返台，向立法院及外交國防委員會報告事件始末後，使得動支。民進黨對此表示，國民黨用假消息當作提案理由，凍結蕭美琴大使的預算，前線忙作戰，後面斷糧草。

國民黨團晚間貼出蕭美琴任立委時，針對2013年度外交部編列8億2625萬8000元預算，用於全球外館基本工作維持費、新聞文化工作費、一般事務費等，當時蕭美琴曾提案刪除三分之一預算，其餘全數凍結，痛批這是要中華民國外交部關門嗎？

黨團砲轟，蕭美琴沒大使當時，外交部是死是活你家的事，預算先卡再說，有大使當，在野提案就叫1450修理，看誰敢凍結？真的是「換位置換腦袋」，搞雙標蕭美琴最會。

(中時 )