110年度學測第一天的英文、國文選擇題與社會科落幕，不少考生也隨即上網討論答案與心得，其中英文試題中，出現一題「富蘭克林玻璃琴」，讓考生崩潰飆髒話：「X你的富蘭克林」，還被做成梗圖。

今天登場的英文閱讀題中，出現了以美國開國元勛、歷史知名科學家班傑明富蘭克林(Benjamin Franklin)玻璃琴的題目，要求考生根據題目敘述來判斷，答出最符合文章敘述之發明。

不少考生認為圖片黑白又太小，導致把踏板當成陰影。(圖／得勝者文教提供)

這一題在考試結束後，引發學生廣泛討論，不少考生在論壇《巴哈姆特》上崩潰留言：「X你的富蘭克林」、「閱讀題就死在這邊」、「垃X樂器，乖乖玩玻璃杯不好嗎」、「題目提到踏板，問題是我看圖片還以為是影子」、「有人跟我一樣怕到在算有沒有37個環的嗎」、「圖是黑白色又太模糊，根本看不清楚」。但也有人則表示不算難：「我學音樂的，馬上就秒答玻璃琴」、「選有踏板的就對了」。

有學生立刻製作梗圖抒發情緒，在梗圖上面附註：「你好啊學測生！真虧你能考到這裡呢。但你的英文成績就到此為止了，接下來就由我富蘭克林的玻璃琴當你的對手」，讓不少考生會心一笑。

(中時新聞網)