供給疑慮緩和 黃豆期價跌近2％ 21:012021/01/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南美主要穀物種植區雨水充沛改善收成展望，緩和全球供給疑慮，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨22日下跌近2％，將是逾1個月來周線首度收黑。CBOT黃豆期貨周五跌1.8％，來到每英斗13.4625美元，本周周跌將近5％。至於玉米和小麥期貨，周五跌幅均超過1％，玉米本周跌2.5％，7周來周線首次轉黑，小麥本周周跌3.4％。 《商情》憂供應減少 支撐馬來西亞棕櫚油反彈近2％ 《國際金融》金價小跌 仍有望創5周來最大漲幅 (工商 ) #全球 #供給 #疑慮 #緩和 #CBOT 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淘帝財報疑慮未除 股價續跌 04:102021/01/22 證券．權證 海運缺櫃 交通部設窗口「專人協調」 12:012021/01/22 財經 開發金23.6元公開收購 中壽回應：價格合理 04:102021/01/22 金融．稅務 桃醫疫情爆恐入社區 台大醫：第一線醫生需要這工具 00:262021/01/22 生活 《商情》獲利了結 拖累紐約期金收跌 10:002021/01/22 財經 《期貨》2月台指期開跌74點 金融期走高、電子期開低 09:092021/01/22 財經 首購族哭哭！台中1字頭房價再少2區 16:102021/01/22 房市新訊 豬肉價漲2成 國民黨轟陳吉仲不適任 04:102021/01/22 政治要聞 《美股掃瞄》美股消息面：上周初領失業救濟人數減至90萬人 10:522021/01/22 財經 台積電熄火 台股盤中回測萬六關卡 12:282021/01/22 財經 旺報社評》抓住「窗口期」 緩和兩岸緊張 19:192021/01/22 旺報社評 財經熱門新聞 《其他電子》鴻海獲利前景看俏 外資按讚喊上150元 - 財經 - 時報資訊 車用晶片荒 傳歐美不想給大陸 跨國廠只能2選1 - 財經 失守3字頭 股王地位危險 大立光3大困境難解 - 財經 防疫保單搶爆 台產急宣布：下周一下午5點停售 - 財經 - 工商 美建牆 陸拆牆？ 北京智庫：用1招可換陸企解禁 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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