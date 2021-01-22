南美主要穀物種植區雨水充沛改善收成展望，緩和全球供給疑慮，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨22日下跌近2％，將是逾1個月來周線首度收黑。CBOT黃豆期貨周五跌1.8％，來到每英斗13.4625美元，本周周跌將近5％。至於玉米和小麥期貨，周五跌幅均超過1％，玉米本周跌2.5％，7周來周線首次轉黑，小麥本周周跌3.4％。

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